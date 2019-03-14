Son Dakika Haberleri: Adana - 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobilden, Polise 'Kimyon Baharatı' Atıldı

Adana - 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobilden, Polise 'Kimyon Baharatı' Atıldı

42 dakika önce

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı.

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı. Şüphelilerin, kovalamaca sırasında polislerin üzerine kimyon baharatı attıkları öne sürüldü.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametine kaçan otomobilde yolcu konumundaki kişi, iddiaya göre hastaneler kavşağı yakınında motosikletli polislerin kendilerini takip etmesini engellemek için üzerlerine kimyon baharatı attı. Görüş alanları kapanmasına rağmen takibi sürdüren polisler, otomobili Fuzuli ile Cevat Yurdakul caddelerinin kesiştiği kavşakta yakaladı.

'ARANMAM VAR'

Sürücü ve yanındaki arkadaşını otomobilden indiren ekipler, araçta arama yaptı. Bu sırada yolcu konumundaki şüpheli, aranmasını olduğunu söyleyip, bu yüzden kaçtıklarını öne sürdü ancak yapılan GBT sorgusunda aranmasının olmadığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:01 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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