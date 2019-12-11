Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu - Son Dakika

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu

6 saat önce

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanlığına Mürsel Yalbuzdağ getirildi.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu, System.String[]

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanlığına Mürsel Yalbuzdağ getirildi.


Yalbuzdağ, uzun yıllar ADEO'da genel sekreterlik görevinde bulunduğunu belirterek, "2011 yılından bu yana Oda başkanlığımızı yapan Ersun Özkan'ın Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle görevinden ayrılmasıyla Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımında başkanlığa seçildim. Birlikte çalışarak, birlikte üreterek, birlikte yöneterek Adana Eczacı Odasında hep birlikte yaptığımız başarılı çalışmaları Türk Eczacıları Birliğinde de yapacağına güç katacağına olan inancımız tamdır. Bizler de aldığımız büyük sorumluluğun bilinciyle siz değerli meslektaşlarımızın katkısı ve desteği ile şeffaf bir yönetim anlayışıyla, mesleğimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Eczacı Ö. Mürsel Yalbuzdağ başkanlığında Adana Eczacı Odası yeni yönetimi şu şekilde oluştu:


"Genel Sekreter Ecz. Oğuzhan Sürme, Sayman Ecz. Sühendan Toksöz, üyeler Ecz. Erdem Kızıltepe, Ecz. Fulya Akgün, Ecz. Mehmet Ceyhun Dalkıran, Uzm. Ecz. Fatma Tuğçe Dalkır" - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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