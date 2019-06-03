ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında
1 saat önce
ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında
(Tür: Yurt)
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