Son Dakika Haberleri: ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında(Tür: Yurt)

ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında
(Tür: Yurt)
ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MALATYA Pütürge'de, 2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlandı - Yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi Trump'ın İngiltere temasları başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:39:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiyi öldürdüğü kaza anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]