Adana ekonomiye zarar vermek için bombalı saldırı düzenleyeceklermiş

Ekonomiye zarar vermek için bombalı saldırı düzenleyeceklermiş

Adana'da, metropollerde bombalı eylem yaparak ülke ekonomisine zarar vermek isteyen terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler eğitimcisi Elif K. (25) beraberindeki Suriye uyruklu Halil M. (26) tutuklandı. Elif K.'nin, 'Sahte kimlik düzenleme, uzaktan kumandalı bomba, saatli bomba, sabotaj, metropollerde bombalı eğitim, sabotaj, suikast' eğitimleri aldığı ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde üst düzey eğitici olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat ekipleri, ağustos ayında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi üzerinden ülkeye kaçak yollarla giren 2 PKK'lı teröristin bombalı eylem yapacaklarını saptadı. Kent girişlerindeki uygulama noktalarında şüpheli gördüğü kişiler üzerinde incelemede bulunan ekipler, yolcu otobüsünde karı-koca gibi davranan 2 kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinde İl Göç İdaresi'nden alınan sahte Suriyeli kimliği çıkan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SÖZDE ÖZEL KUVVETLER EĞİTİCİSİ

Şüphelilerden Elif K. ve Halil M.'nin Arapça ve Kürtçe konuşması ve hiçbir kayıtlarının olmaması üzerine polis detaylı sorgulamaya geçti. Polis sorgusunda Arapça konuşarak ısrarla Türk olmadığını söyleyen teröristin Türkçe konuşmalara tepki verince polis durumdan şüphelendi. Detaylı sorgulamada ise şüpheli Elif K.'nin üniversitede çocuk gelimişi bölümünde okurken, Kobani'yi gittiği ve terör örgütü PKK saflarına katıldığı ortaya çıktı. 2014'te örgüte katıldığını itiraf eden Elif K.'nin, 'Sahte kimlik düzenleme, uzaktan kumandalı bomba, saatli bomba, sabotaj, metropollerde bombalı eğitim, sabotaj, suikast' eğitimleri aldığı ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde üst düzey eğitici olduğu öğrenildi. Yakalanmamak için beraberindeki Halil M. ile kendilerine aile görüntüsü verdiklerini söyleyen Elif K. ülke ekonomisine ciddi zarar verecek bir bombalı saldırı yapmak istediğini söyledi.

ANKARA GÜVEN PARKTA KULLANILAN BOMBANIN AYNISI

Eylemde kullanılacak olan bombanın nerede olduğunun krikosunu ve koordinatlarını polise veren Elif K. arazide gömülü 7 litre sıvı patlayıcının yerini konum bilgilerini verdi. Terör polisleri, daha sonra araziye gizlenen patlayıcı gizlendiği yerde ele geçirdi. Bombalı eylemin nerede yapılacağını kendisinin belirleyeceğini de söyleyen Elif K. saldırıyı büyük metropollerde yapmak istediğini il il gezerek, bölge belirledikten sonra eylem yapacağını ve ülke ekonomisini ciddi zarar vermek istediğini itiraf etti. Ele geçirilen bomba üzerinde inceleme yapan polisler, gizlenen sıvı patlayacının 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta kullanılan bombayla aynı olduğunu ortaya çıkardı. PKK saflarındayken YPG'ye katıldığını belirten Elif K. ayrıca sorgusunda, 'PKK neyse YPG de odur' dedi. Polis sorgusunda üst düzey bombacı olduğu da anlaşılan Elif K., 13 ayrı bombanın nasıl yapıldığını şemalar çizerek anlattı. Emniyette sorguları tamamlanan Elif K. ve Halil M. ve ona yardım yataklık eden 2 kişi daha tutuklandı.