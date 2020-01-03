Adana el freni çekilmeyen tanker rampadan düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana el freni çekilmeyen tanker rampadan düştü - Son Dakika

Adana el freni çekilmeyen tanker rampadan düştü

6 saat önce

El freni çekilmeyen tanker rampadan düştüAdana'da, akaryakıt dolu tanker, park edildikten sonra el freni çekilmeyince hareket edip, rampadan yola düştü.

El freni çekilmeyen tanker rampadan düştü

Adana'da, akaryakıt dolu tanker, park edildikten sonra el freni çekilmeyince hareket edip, rampadan yola düştü. Tankerden yakıt sızması üzerine, çevre güvenliğini alan itfaiye ekipleri, ellerinde hortumlarla hazır bekledi.

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt dolu tanker, park edildikten bir süre sonra, el freni çekilmeyince hareket etti. Kontrolden çıkan tanker istasyonun bahçesinden yola düştü. Ön tarafı duvara çıkıp kalan ve hasar gören tankerden akaryakıt sızma ihtimaline karşın bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokak girişini kapatarak patlama ve sızma riskine karşı itfaiye hortumlarıyla hazır bekledi. Çevre güvenliğini alan görevliler, tankeri asılı kaldığı rampadan çekici ile çıkarttı.

Adana el freni çekilmeyen tanker rampadan düştü

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:44 Kaynak: DHA
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