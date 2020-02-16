Adana Elazığ depremzedelerine yardım - Son Dakika

Elazığ depremzedelerine yardım

ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği'nden (ÇFD), Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla geliri depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım konseri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen, Elazığ Harput Senfonisi başlığı altında Elazığ türkülerinin senfoni orkestrası ve koro eşliğinde seslendirildiği konseri, orkestra şefi ve orkestra düzenlemelerini yapan Bujor Hoinic yönetti. Konserde Türkiye'nin önde gelen opera sanatçılarından Feryal Türkoğlu, Zeynep Halvaşi, Barış Yanç ve Mehmet Yılmaz solist olarak görev aldı. Tüm orkestra üyeleri, şef ve solistlerin gönüllü olarak katıldığı konserin geliri Elazığ'da yardıma ve desteğe ihtiyacı olan depremzedelere gönderildi.