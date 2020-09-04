Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı - Son Dakika

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardıADANA'da elektrik kesilince otomatik kepengi açamadıkları için iş yerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişi, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı

ADANA'da elektrik kesilince otomatik kepengi açamadıkları için iş yerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişi, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde yaşandı. Dün gece saat 22.00 sıralarında manav sahibi ve 3 arkadaşı, telefon üzerinden online oynanan bir oyun için iş yerinde buluştu. 4 arkadaş oyun oynadığı sırada arızalı olan elektrikli kepenk kendiliğinden kapandı. Kepengin kapanması sonrası mahallede elektrik de kesilince 4 arkadaş, iş yerinde mahsur kaldı. İş yerinde oturup, elektriğin gelmesini bekleyen 4 kişi, saatlerin ilerlemesine rağmen bir gelişme olmayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepengi kırarak açmak istedi ancak işyeri sahibinin kabul etmeyince, itfaiye olay yerinden ayrıldı. İşyerinin önünde toplanan mahalle sakinleri 4 arkadaşı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çözüm bulmaya çalıştı. Jeneratör bulamayan mahalleli, iş yerinin karşısındaki parkta bulunan aydınlatma direğinden işyerinin elektrik panosuna kablo ile elektrik çekti. Karanlık sokakta doğru bağlantı yapmaya çalışan vatandaşlar, saat 22.00'de iş yerinde mahsur kalan 4 kişiyi, saat 04.00'te kepenge elektrik vererek kurtardı. 4 arkadaş, mahallelilerin alkışlarıyla iş yerinden çıktı.

6 saatin ardından temiz hava alan İsmail Polat, bazı evlerde solunum cihazına bağlı insanların da olduğunu belirterek, uzun süreli elektrik kesintisinin yaşanmasına tepki gösterdi.

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 06:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı - Son Dakika

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