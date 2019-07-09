Son Dakika Haberleri: ADANA Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
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ADANA Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

1 saat önce

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdiAdana'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
Adana'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.
Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, evde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Oda içerisinde alev alan eşyaları gören ev sahibi Mahmut Sarıkaya (37) kendisini dışarı attı. Sarıkaya'nın yardım çağrısını duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Küle dönen eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:09 Kaynak: DHA
Gülpınar, Seyhan, Adana, Güncel
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