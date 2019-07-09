ADANA Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
1 saat önce
Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdiAdana'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:09 Kaynak: DHA
Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi Adana
'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi. Seyhan
ilçesi Gülpınar
Mahallesi'nde iddiaya göre, evde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Oda içerisinde alev alan eşyaları gören ev sahibi Mahmut Sarıkaya
(37) kendisini dışarı attı. Sarıkaya'nın yardım çağrısını duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Küle dönen eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş yeri sahibi, dükkanına gelen hırsızı, "Yemek ısmarlayayım" diyerek vazgeçirdi Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4 Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki