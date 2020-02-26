Adana, 'eli sopalı teyze'sini kaybetti - Son Dakika

ADANA'da caddelerde dolaşırken vatandaşlara sataşması nedeniyle 'eli sopalı teyze' olarak tanınan, özellikle gençler tarafından çok sevilen Meryem (93) isimli kadın, yaşamını yitirdi.

Eşi ve çocuklarını kaybettikten sonra akli dengesinin bozulduğu iddia edilen emekli İngilizce öğretmeni Meryem isimli yaşlı kadın, 30 yılı aşkın süredir Seyhan ilçesindeki Bülent Angın Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı'nda dolaştı. Ağzından sigara düşürmeyen kadın, elindeki sopa ile gençlere hafif sopa darbesi vurması nedeniyle 'eli sopalı teyze' olarak anıldı. 'Meryem teyze' adı ile sosyal medya hesapları açıldı.Bir süredir ortada görünmeyen yaşlı kadının, önceki gün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem teyze, Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.