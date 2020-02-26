Adana, 'eli sopalı teyze'sini kaybetti - Son Dakika

Adana, 'eli sopalı teyze'sini kaybetti

ADANA'da caddelerde dolaşırken vatandaşlara sataşması nedeniyle 'eli sopalı teyze' olarak tanınan, özellikle gençler tarafından çok sevilen Meryem (93) isimli kadın, yaşamını yitirdi.

Eşi ve çocuklarını kaybettikten sonra akli dengesinin bozulduğu iddia edilen emekli İngilizce öğretmeni Meryem isimli yaşlı kadın, 30 yılı aşkın süredir Seyhan ilçesindeki Bülent Angın Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı'nda dolaştı. Ağzından sigara düşürmeyen kadın, elindeki sopa ile gençlere hafif sopa darbesi vurması nedeniyle 'eli sopalı teyze' olarak anıldı. 'Meryem teyze' adı ile sosyal medya hesapları açıldı.

Bir süredir ortada görünmeyen yaşlı kadının, önceki gün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem teyze, Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

SEVENLERİ YASTA

Uzun zaman önce eşini ve hemen ardından 3 erkek çocuğunu kaybettikten sonra kendisi de önceki gün hayata gözlerini yuman Meryem Turan'ın bir süre önce kalça kemiğini kırdığını, tedavisinin ardından taburcu olduktan kısa süre sonra da son nefesini verdiği ortaya çıktı. Seyhan ilçesindeki Yeni Baraj Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşadığı evde hayatını kaybeden Turan'ın komşuları ve yaşadığı bölgede şakalaştığı vatandaşlar yasa boğuldu. Mahalledeki küçük çocuklar, 'Eli sopalı Meryem Teyze' olarak andıkları Turan'ın kendilerini her gördüğünde çikolata ısmarladığını söyledi.

BARAJ YOLU CADDESİ SULTANI

Turan'ın apartman komşusu Gülcan Özyeter de kendisini Baraj Yolu Caddesi Sultanıö olarak andıklarına değinerek, Yaşına göre oldukça hareketliydi. Yaşadığı acılar nedeniyle akli dengesinde ister istemez bozukluk oldu ama çok iyi insandı. Eşini ve 3 erkek çocuğunu kaybedince oldu bunlar. Mahallede de çok sevilen bir insandı. Bastonuyla gezerdi, ağaçların altına otururdu. Gelenle gidenle şakalaşırdı, sigara isterdi. Herkese farklı farklı ifadeler kullanırdı ama bu ifadeler çok güzeldi dedi.

AZ SOPASINI YEMEDİK

Mahalle esnaflarından Ulaş Burunsuz ise Turan'ın vefatı nedeniyle üzüldüklerini dile getirerek Çok iyi bir insandı, az sopasını yemedik. Burada onun sopasını yemeyenler de eksiktir. Ağzında tütmek bilmeyen sigarasıyla, elinde sopasıyla çok iyi bir insandı. Buradaki güzel insanlardan alıyordu enerjisini. Mekanı cennet olsunö diye konuştu.