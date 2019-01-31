Son Dakika Haberleri: Adana Emniyet Müdürlüğü 'Mavi Balina'ya Savaş Açtı

Adana Emniyet Müdürlüğü 'Mavi Balina'ya Savaş Açtı

10 dakika önce

Adana Emniyet Müdürlüğü 'Mavi Balina'ya savaş açtı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri 'Mavi Balina' oyununun tehlikesi ve siber suçlar hakkında park ve sokaklarda gezerek çocuğundan yaşlısına kadar vatandaşları bilgilendiriyorADANA -...

Adana Emniyet Müdürlüğü 'Mavi Balina'ya savaş açtı
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri 'Mavi Balina' oyununun tehlikesi ve siber suçlar hakkında park ve sokaklarda gezerek çocuğundan yaşlısına kadar vatandaşları bilgilendiriyor

ADANA - Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri 'Mavi Balina' oyununun tehlikesi ve siber suçlar hakkında park ve sokaklarda gezerek çocuğundan yaşlısına kadar vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Son dönemde yaşanan Mavi Balina intiharlarından sonra emniyet güçleri harekete geçti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimler sahada bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekiplerin parkta uyarıda bulunduğu Bengü Karakuş adlı kadın, uygulamayı çok iyi bulduğunu ve bu bilgilerin öğretmenlerce çocuklara ders olarak öğretilmesi gerektiğini belirtti. Karakuş, "Torunum çok meraklı, 4 yaşına yeni girdi. Elinde telefon sürekli oyun oynuyor fakat oynadığı oyunları annesi ve ben takibe alıyoruz. Futbol ve çocuk oyun türlerinin dışında yüklediği bütün oyunları anında siliyoruz. Bunları tatlılıkla yapıyoruz, güzel konuşunca, tatlılıkla anlatınca anlıyor çocuklar" dedi.
Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda Sena Küçük isimli öğrenciyle konuşan emniyet güçleri Mavi Balina oyunu ve siber suçlar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Oyuna internet üzerinden çok rahat ulaştığını ifade eden Sena Küçük, "Bilgisayar oyunu oynamıyorum, Mavi Balina oyununu internetten görmüştüm çok merak etmiştim telefonuma indirecektim. Oyuna ailem karşı çıktı ve telefonu elimden aldı. Oyunu internette rahatlıkla buldum. Güzel bir şey aileleri ve çocukları bilgilendirmek" şeklinde konuştu.
Toplum Destekli Polis Ekipleri mahallelerde, parklarda bilgilendirmeye başladıklarını, bu konu hakkında internet güvenliği ve çocuk suçları hakkında birçok bilgilendirme yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

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