Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Kışın Trafikte Kazadan Korunma Önerileri

Adana
İl Emniyet Müdürlüğünce kış aylarının gelmesiyle artabilecek trafik kazalarını karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtilerek, alınması gereken bir dizi tedbirler de sıralandı. Açıklamada, daha güvenli bir trafik ortamının sağlanması için gereken çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamayla trafik kazalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bir dizi öneride bulunuldu. Trafik kazalarının, ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, daha güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gereken çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kış mevsiminde meydana gelebilecek her türlü olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin araçlarında bulundurması gerekenlerin ve çeşitli uyarıların aktarıldığı açıklamada, yağışlı ve sisli havalarda görüş mesafesinin azaldığı, araçların fren mesafesinin arttığı, trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği hususların da göz önünde bulundurularak can ve mal güvenliklerini korumaları amacıyla uygun araç kullanma tekniğini bilmelerinin hayati bir zorunluluk olduğunu kaydedildi.
Açıklamada, sürücülerin her zaman araçlarında mutlaka çekme halatı, takoz, zincir ve reflektör, kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü bulundurmaları, ayrıca kış aylarında karanlığın daha erken çökmesi görüş mesafenizi daraltacağından araç kullanırken fren lambaları, göstergeler ve bütün ışıkların doğru çalıştığından emin olmaları gerektiğine dikkat çekildi.
Sürücülerin güvenlikleri açısından yağış anında kayganlaşan zeminde takip mesafesine uyulması, hız yapılmamasının belirtildiği açıklamada, yolculuğa iyi dinlenilmiş olarak başlamanın, uyanık ve akti olmaya alışılan bir saatte yola çıkmak ve düzenli molalar verilmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, kentte kış şartlarının yoğun olarak görülebileceği Pozantı
, Tufanbeyli
, Feke
, Saimbeyli
, Aladağ
ve il dışına seyahat eden sürücülerin araçlarında mutlaka kar lastiği bulundurmalarının güvenlikleri açısından önemli olduğu, vatandaşların trafik kazalarından uzak, huzurlu, güvenlikli ve kaliteli bir trafik ortamında bulunmalarını sağlamak için çalışmaların kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ADANA