Adana Emniyet Müdürü Aktaş'tan Tuğgeneral Günaydın'a Ziyaret
1 saat önce
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın'ı ziyaret etti.
Adana
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, İncirlik
10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral İsmail Günaydın
'ı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Aktaş, Tuğgeneral İsmail Günaydın'a iade ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Tuğgeneral Günaydın ile Emniyet Müdürü Aktaş bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:22 Kaynak: AA
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