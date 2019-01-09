Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Ziyaretler
1 saat önce
Adana'da göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaretler devam ediyor.
Adana'da göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaretler devam ediyor.
Aktaş'ı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yeni görev yeri olan Adana'nın güvenlik ve huzurunun sağlanması için teşkilat olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Aktaş, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çetin, Küçük ve Karalar'a teşekkürlerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:01 Kaynak: AA
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