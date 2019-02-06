Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Ziyaretler
1 saat önce
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Adana
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktaş'ı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Bekir Sütçü ve yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Aktaş'ı daha sonra Çukurova
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu ve beraberindekiler de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Aktaş, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sütçü ve Zaimoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: AA
Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu
3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın: Merdivenden Düştüm