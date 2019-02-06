Son Dakika Haberleri: Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Ziyaretler

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Ziyaretler

1 saat önce

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Ziyaretler, System.String[]
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktaş'ı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü ve yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Aktaş'ı daha sonra Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu ve beraberindekiler de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Aktaş, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sütçü ve Zaimoğlu'na teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: AA

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