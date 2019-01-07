Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş : Bu Kentte Uyuşturucu İstemiyorum
1 saat önce
ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, asayiş ve narkotik uygulamasına katıldı.
ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, asayiş ve narkotik uygulamasına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, 'Bu kentte uyuşturucu istemiyorum' dedi. Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler Seyhan
ilçesi Küçükdikili
Mahallesi'nde şok uygulama yaptı. Yol üzerindeki işyerleri ve şüpheli kişiler tek tek aranarak kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca polisle durdukdukları otomobilleride detaylı şekilde aradı.
Uygulamaya Özel Harekat polisleride destek verdi. Ayrıca polisler, 2 drone ilede havadan izleme yaptı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, ekiplerin çalışmalarını denetledi. Bir kahvahaneye girerek vatandaşlarla da sohbet eden Aktaş, Mahallemizin huzuru için, zaman zaman bu bölgelerde uygulama yapacağız. Çocuklarımız sokaklarda rahat rahat gezip dolaşabilecek. Özellikle uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız sürecez, bu kentte kesinlikle uyuşturucu istemiyorum dedi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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