Son Dakika Haberleri: Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Göreve Başladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Göreve Başladı

1 saat önce

Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş görevine başladı.

Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, hava yoluyla öğle saatlerinde kentte geldi. Aktaş'ı, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle tokalaşan Aktaş, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti. Aktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Öncelikle vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım. Başta terör örgütleri olmak üzere, haklımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden kişilerle mücadalemiz 24 saat sürecek. Halkımızın huzuru ve güveni için fedakarlıkla görev yapacağız dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:03 Kaynak: DHA

Muş, Zafer Aktaş, Adana, Güncel
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