Son Dakika Haberleri: Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Göreve Hızlı Başladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Göreve Hızlı Başladı

1 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İsmetpaşa, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Göreve Hızlı Başladı, System.String[]
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İsmetpaşa, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Şakirpaşa Mahallesinde bulunan uygulama noktasını ve Köpek Eğitim Merkezi'ni denetleyen Aktaş, daha sonra Şakirpaşa Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş beraberindeki üst düzey emniyet yetkilileri ile birlikte İsmetpaşa, Denizli ve Şakirpaşa Mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde ve denetlemelerde bulundu. Bir süre mahallede cadde üzerinde gezen Aktaş, esnaflarla tek tek tokalaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Yol üzerinde bir kahvehaneye girerek buradaki mahalle sakinleri ve gençler ile sohbet etti.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, polislerin vatandaşların can ve mal emniyeti ile güvenliği için var olduğunu belirterek, vatandaşların da bu konuda kendilerine destek olmaları gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar ise kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Emniyet Müdürü Aktaş'a teşekkür etti.

Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgede bulunan polis uygulama noktasına giderek burada görev alan polisleri denetledi. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden Aktaş, daha sonra görev yapan personele dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra Şakirpaşa Anadolu Lisesi'ne giderek ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından Aktaş, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği ile Köpek Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Denizli, Zafer Aktaş, Güncel
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