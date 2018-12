Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş görevine başladı.Aktaş, Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler tarafından karşılandı.Aktaş, makamında yaptığı açıklamada, birinci önceliklerinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.Adana'yı daha huzurlu bir kente dönüştürmek istediklerini aktaran Aktaş, "Bununla birlikte öncelikle vatandaşlarımızın ve sizlerin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza bu görevi sürdüreceğiz." dedi.Aktaş, terör örgütleri ve suç gruplarına karşı mücadele konusunda ise şunları söyledi:"Adana'nın huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini korumak amacıyla başta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik ve bununla beraber her türlü suç organizesine karşı mücadelemizi kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Yeni görevimizin hem Adana'ya hem halkımıza hem de devletimize hayırlı olmasını istiyorum."