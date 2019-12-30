Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu - Son Dakika

Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

6 saat önce

Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubuAdana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için yazdığı mektup, polisler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için yazdığı mektup, polisler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı işlenen suçların önünde geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yazılan mektupları sokak sokak gezip vatandaşlara dağıttı. Aktaş'ın 'Bizlere emek vererek bugüne getiren annelerimizin, ablalarımızın, kız kardeşlerimizin ve eşlerimizin değeri her zaman bilinmelidir. Hiçbir şiddet zorluğu kolaylaştırmaz, bilakis zorlaştırır. Kadına karşı işlenen her türlü şiddet bir suçtur' yazan mektubu alan vatandaşlar, uygulamanın farkındalık yaratacağını belirterek teşekkür etti.

Mektupların kent genelinde dağıtılacağı bildirildi.

Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

Adana Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için döven koca tutuklandı
Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
16:47 Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika
16:46 Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
16:46 Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi - Son Dakika
16:46 Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika
16:41 Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:50:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]