Adana Emniyet Personelinden Kan Bağışı
1 saat önce
Emniyet personelinden kan bağışıTürk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çok sayıda emniyet personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Emniyet personelinden kan bağışı
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
ile çok sayıda emniyet personeli, Kızılay
'a kan bağışında bulundu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü
'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı. Emniyet Mürüdü Zafer Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, emniyet personelleri kan bağışladı. Müdürü Aktaş, kan bağışının önemine değinerek, Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulunacak dedi.
Emniyet Müdürlüğü binasına gelen çok sayıda polis kan verdi. Kan verme sırasında uzun kuyruklar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:44 Kaynak: DHA
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