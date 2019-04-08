Son Dakika Haberleri: Adana Emniyet Personelinden Kan Bağışı

Adana Emniyet Personelinden Kan Bağışı

1 saat önce

Emniyet personelinden kan bağışıTürk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çok sayıda emniyet personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adana Emniyet Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Emniyet personelinden kan bağışı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çok sayıda emniyet personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı. Emniyet Mürüdü Zafer Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, emniyet personelleri kan bağışladı. Müdürü Aktaş, kan bağışının önemine değinerek, Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulunacak dedi.

Emniyet Müdürlüğü binasına gelen çok sayıda polis kan verdi. Kan verme sırasında uzun kuyruklar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:44 Kaynak: DHA

Zafer Aktaş, Polis, Adana, Güncel
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