Son Dakika Haberleri: Adana Emniyeti Çocuklar İçin Adeta Seferber Oldu

Adana Emniyeti Çocuklar İçin Adeta Seferber Oldu

1 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polis ekiplerince başlatılan uygulamalar kapsamında emniyet güçleri, vatandaşları terör, siber suçlar ve uyarıcı madde kullanımı hakkında bilgilendirme çalışmasına devam ediyor.

Adana Emniyeti Çocuklar İçin Adeta Seferber Oldu, System.String[]
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polis ekiplerince başlatılan uygulamalar kapsamında emniyet güçleri, vatandaşları terör, siber suçlar ve uyarıcı madde kullanımı hakkında bilgilendirme çalışmasına devam ediyor.

Adana Gülbahçesi Mahallesi'nde devam eden uygulamalarda Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi'nde çocuklara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanlığınca, terörle mücadele, siber suçlar ve uyarıcı madde kullanımının zararları hakkında bilgi verildi.

Seminerde, sosyal medya kullanımının artması ile terör örgütlerinin sempatizan kazanmanın yeni yollarını keşfettiğine dikkat çekildi. Terör örgütlerinin kazandığı sempatizanların yüzde 78'inin 14-25 yaş arası gençlerden oluştuğuna dikkat çekilerek, özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin sosyal medya kullanırken daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Dünya genelinde sosyal medya kullanım sayısının 3.19 milyar kişiye ulaştığı belirtildi. Sosyal medyanın olumlu taraflarının da aktarıldığı semineri gençler dikkatle dinledi. Seminerin verildiği salonun dolmasıyla bazı öğrenciler semineri ayakta dinledi.

Okulda verilen seminerle eş saatte, seminer veren tüm şube birimlerinin katıldığı uygulama yapıldı. Uygulamada il genelindeki tüm okulların çevresi, iş yerleri, kafeler ve sokaklarda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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