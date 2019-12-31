Adana emniyeti'nden kış lastiği denetimi - Son Dakika

Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi

ADANA'da polis ekipleri, ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı. 2 bin 852 aracın kontrol edildiği uygulamada, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış koşullarının etkili olduğu Ceyhan, Feke, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde lastiklerden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdi. 2 bin 852 aracın kontrol edildiği uygulamada, araçlarda bulunması gereken avadanlıklar, kış lastiği, yangın tüpü, emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araçta bulunması gereken diğer belgeler kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlemler uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtilirken, "Kış koşullarından kaynaklı olarak başta buzlanma, görüş mesafesinde kısalma, araçların durma mesafesinin uzaması gibi, hava ve yol şartlarında meydana gelen olumsuzluklar trafikteki riskleri artırmakta ve ortaya çıkan trafik kazalarında vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Kış mevsimi koşullarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde araçlarda kullanılan lastiklerin kış lastiği olmamasından kaynaklanan nedenlerle yol tutuşu zayıfladığından direksiyon hakimiyeti yitirilmekte, acı sonuçlar doğuran trafik kazaları meydana gelmektedir. Araçlarda kullanılan lastiklerden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçlarda lastik yanaklarında (M+S) işareti bulunan kış lastikleri kullanılacaktır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerimizin kendilerinin ve yolcularının hayatı ile araç ve yüklerini riske etmemeleri için trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.