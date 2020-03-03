Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi - Son Dakika

ADANA'da polis ekipleri ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kış koşullarının etkili olduğu Ceyhan Aladağ ilçelerinde lastiklerden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla eş zamanlı olarak denetim yaptı.

2 bin 644 aracın kontrol edildiği uygulamada araçlarda bulunması gereken avadanlıklar, kış lastiği, yangın tüpü, emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araçta bulunması gereken diğer belgeler denetlenerdek sürücüler uyarıldı. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı. Polis ekipleri araç içerisinde bulunan yolculara emniyet kemerinin faydaları hakkında bilgilendirme de yaptı. Uygulamayla ilgili yapılan emniyetten yapılan açıklamada, "Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerimizin kendilerinin ve yolcularının hayatı ile araç ve yüklerini riske etmemeleri için trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerekmektedir. Yapılan trafik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi.