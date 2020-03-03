Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi - Son Dakika

Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi

6 saat önce

ADANA'da polis ekipleri ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi, System.String[]

ADANA'da polis ekipleri ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kış koşullarının etkili olduğu Ceyhan, Feke, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde lastiklerden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla eş zamanlı olarak denetim yaptı.

2 bin 644 aracın kontrol edildiği uygulamada araçlarda bulunması gereken avadanlıklar, kış lastiği, yangın tüpü, emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araçta bulunması gereken diğer belgeler denetlenerdek sürücüler uyarıldı. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı. Polis ekipleri araç içerisinde bulunan yolculara emniyet kemerinin faydaları hakkında bilgilendirme de yaptı. Uygulamayla ilgili yapılan emniyetten yapılan açıklamada, "Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerimizin kendilerinin ve yolcularının hayatı ile araç ve yüklerini riske etmemeleri için trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerekmektedir. Yapılan trafik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi.


Tufanbeyli, Ceyhan, Polis, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:54:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]