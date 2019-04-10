Adana Engelliler Polis Araçlarına Bindi

Engelliler polis araçlarına bindi Adana
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında engelliler, polis araçlarına bindi.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne gelen engelliler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
tarafından karşılandı. Aktaş, daha sonra küçük çocukları, polis motosikletlerine ve zırhlı polis araçlarına bindirdi. Polis Haftası
etkinliklerinin hafta boyu kutlanacağını belirten Aktaş, Hepimiz bir engelli adayıyız, yarın engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Kardeşlerimizle bugün bir araya gelip farkındalık yaratmak istedik. Onları seviyoruz, arkasındayız dedi.
Polisler daha sonra ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.