Son Dakika Haberleri: Adana Engelliler Polis Araçlarına Bindi

Adana Engelliler Polis Araçlarına Bindi

1 saat önce

Engelliler polis araçlarına bindiAdana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında engelliler, polis araçlarına bindi.

Engelliler polis araçlarına bindi

Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında engelliler, polis araçlarına bindi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen engelliler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından karşılandı. Aktaş, daha sonra küçük çocukları, polis motosikletlerine ve zırhlı polis araçlarına bindirdi. Polis Haftası etkinliklerinin hafta boyu kutlanacağını belirten Aktaş, Hepimiz bir engelli adayıyız, yarın engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Kardeşlerimizle bugün bir araya gelip farkındalık yaratmak istedik. Onları seviyoruz, arkasındayız dedi.

Polisler daha sonra ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:00 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, Güncel
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