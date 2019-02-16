Son Dakika Haberleri: Adana Engelsiz Şampiyonlar Metin Şentürk ile Buluştu

Adana Engelsiz Şampiyonlar Metin Şentürk ile Buluştu

1 saat önce

Engelsiz şampiyonlar Metin Şentürk ile buluştuÇukurova Belediyesi'nin konuğu olarak konser vermek üzere Adana'ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk, Başkan Soner Çetin'in makamında çeşitli branşlarda şampiyon olan engelsiz gençlerle buluştu.

Engelsiz şampiyonlar Metin Şentürk ile buluştu

Çukurova Belediyesi'nin konuğu olarak konser vermek üzere Adana'ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk, Başkan Soner Çetin'in makamında çeşitli branşlarda şampiyon olan engelsiz gençlerle buluştu.

Sanatçı Metin Şentürk, konser vermek üzere, Çukurova Belediyesi'nin daveti üzerine Adana'ya geldi. Konserden sonraki gün Soner Çetin'in makamına gelen Şentürk'ü güzel bir sürpriz bekliyordu. Metin Şentürk'ün başkanlık makamına geleceği saatte, Adana İl Engelliler Meclisi üyesi bir grup dernek ve vakıf yöneticileri ile çeşitli dallarda şampiyon olan engelsiz gençlere randevu veren Başkan Çetin, böylece sürpriz buluşmayı gerçekleştirdi. Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonu Meryem Nur Tunuğ, Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonu Nilsu Taşkınlar, Bedensel Engelliler Otistik Türkiye Şampiyonu Fethullah Kaygün'ün Başkan Soner Çetin ve Sanatçı Metin Şentürk'le buluşmaları renkli görüntüler oluşturdu. Engelsiz şampiyonlar, Başkan Çetin ve Metin Şentürk'e çiçek verdi.

SEVGİDE DE ŞAMPİYONLAR

Soner Çetin'e engellilere gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Sanatçı Metin Şentürk, 'Çukurova'da engelleri sevgileriyle, kocaman yürekleriyle yenmiş kardeşlerimle olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabi ki, bu kadar sevginin olduğu yerde şampiyonlar çıkar dedi.

Başkan Soner Çetin de, engelli dernekleriyle çok özel bir birliktelik yakaladıklarını belirterek, 'Bu işleri gönülden yapmak gerekiyor. Onlar, bizlere biz de onlara gönüllerimizi açtık diye konuştu.

Buluşmada Adana Engelliler Meclisi üyesi Engelsiz Yaşam Vakfı, Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Kardelen Engelliler Derneği, Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü yöneticileri ile engelsiz şampiyonların aileleri de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:03 Kaynak: DHA

Soner Çetin, Adana, Metin Şentürk, Güncel
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