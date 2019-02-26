Adana Erasmus İçin Geldiler, Lezzet Turunda Hastanelik Oldular
1 saat önce
Erasmus için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldular (2)MİSAFİRPERVERLİĞİ DİĞER İNSANLARA GÖSTERMEK İSTEDİKAdana'da, Erasmus öğrencileri Romanya uyruklu Mona Dragan (21) ve Bosna Hersek uyruklu Mirza Kurbegovic'in(22) gıda zehirlenmesi ile ilgili paylaştıkları videonun parodi olduğu...
Erasmus
için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldular (2)
MİSAFİRPERVERLİĞİ DİĞER İNSANLARA GÖSTERMEK İSTEDİK Adana
'da, Erasmus öğrencileri Romanya
uyruklu Mona Dragan (21) ve Bosna Hersek
uyruklu Mirza Kurbegovic'in(22) gıda zehirlenmesi ile ilgili paylaştıkları videonun parodi olduğu ortaya çıktı. Öğrencisi Mona Dragan, Adana'da daha önce olmadığı kadar yüksek derecede misafirperverce karşılandık ve çok fazla şey ikram edildi. Biz de bu yardımseverliği ve misafirperverliği diğer insanlara göstermek için böyle bir video çektik dedi.
6 aydır Adana'daki Çukurova Üniversitesi
'nde Erasmus programıyla tıp eğitimi alan Mona Dragan, kentin çeşitli noktalarını gezme fırsatı bulduğuna değinerek, Kentteki yapılar beni tarihte bir yolculuğa götüren hisler bıraktı. Adanalılar çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı insanlar. Buraya gelmeden önce olası problemleri düşündüm ama geldikten sonra hiçbir problem yaşamadım diye konuştu. Adana'nın kendisinde bıraktığı izler hakkında konuşan Dragan, esnafın pazarlığa sanat derecesinde önem verdiğini ve alışverişlerin bir ritüel boyutunda gerçekleştiğini kaydetti. Bosna Hersek uyruklu Mirza Kurbegovic ile birlikte çektikleri, sosyal medyada hızla yayılan parodi videosu hakkında şunları söyledi
Kentte gezdiğimizde sürekli yardımseverlik ve misafirperverlik görüyorduk. Sonra bu videoyu çekmeye karar verdik. Bunu sadece bir şaka olarak yaptık. Buradaki önemli nokta, daha önce olmadığı kadar yüksek derecede misafirperverce karşılandık ve çok fazla şey ikram edildi. Biz de bu yardımseverliği diğer insanlara göstermek için böyle bir video çektik. Bunun ne kadar yüksek ölçüde olduğunu hissettirmeye çalıştık. Sürekli ikramlar, ikramlar, ikramlar. Bunun ötesi yok.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:36 Kaynak: DHA
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