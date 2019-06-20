Son Dakika Haberleri: ADANA Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen genç kadın, sığınma evine yerleştirildi
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ADANA Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen genç kadın, sığınma evine yerleştirildi

18 dakika önce

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen genç kadın, sığınma evine yerleştirildiAdana'da eşi tarafından darp edildikten sonra 2 çocuğuyla evden kovulduğu iddia edilen G. A. (23), çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen genç kadın, sığınma evine yerleştirildi
Adana'da eşi tarafından darp edildikten sonra 2 çocuğuyla evden kovulduğu iddia edilen G. A. (23), çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Kartonpiyer ustası Durmuş A.'nın 2 çocuk annesi eşi G. A., gözündeki morluk ve kulağındaki ağrı nedeniyle komşuları tarafından Yüreğir Serinevler Aile Sağlık Merkezi'ne getirildi. G. A.'yı muayene eden doktorlar, genç kadının şiddete uğradığı ihtimalini değerlendirerek durumu Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na ve polis ekiplerine haber verdi.
EŞİMİN KÖPEĞİ KADAR DEĞERİM YOK
Muayene sırasında sağlık merkezi görevlileriyle sohbet eden G. A.'nın, annesi ve babası boşandığı için yurtta büyüdüğünü, daha sonra tarım işçiliği yaparken tanıştıktan sonra kaçarak evlendiği ve 2 çocuk sahibi olduğu Durmuş A.'dan şiddet gördüğünü söylediği öğrenildi.
Sağlık merkezine gelen polis ekipleri genç kadını ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.
HAKARET ETTİ AMA DÖVMEDİ
G. A.'nın polise verdiği ifadede, eşinden şiddet görmediğini, düşme nedeniyle gözününün morardığı ve kulağının zarar gördüğünü ancak eşinin kendisine hakaret ederek çocuklarıyla evden kovduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden boşanmak istediğini belirten genç kadın, çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleşmek istediğini söyledi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G. A., gazetecilere yaptığı açıklamada eşinden şiddet görmediğini savundu. G. A. daha sonra çocuklarıyla birlikte polis tarafından sığınma evine götürüldü.
ADANA Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen genç kadın, sığınma evine yerleştirildi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:12 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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