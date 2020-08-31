ADANA Eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Venera için yabancı kadınlar eylem yaptı - Son Dakika

Eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Venera için yabancı kadınlar eylem yaptı

ADANA'da aralarında çıkan kavgada boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Karakuş'u (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 2 aydır tutuklu bulunan Venera Karakuş (32) için Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı ile dernek üyeleri eylem yaptı. Koronavirüs terbirleri kapsamında maske takarak eylem yapan yabancı uyruklu birçok kadın 'Venera için adalet', 'Adalete güveniyoruz' sloganları attı.

2 çocuk annesi Venera Karakuş, alkol ve uyuşturucu kullanıp şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmaya karar verdiği ve uzaklaştırma kararı aldırdığı 10 yıllık eşi Mehmet Karakuş'u 19 Haziran günü çıkan kavgada bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Mehmet Karakuş'un otopsi raporunda kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bilgisi yer aldı. Yaşanan olayın ardından 2.5 aydır tutuklu bulunan Venera Karakuş'un suçsuz olduğunun otopsi raporunda ortaya çıktığını savunan Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Adana Kadın Meclisi üyeleri, kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda eylem yaptı. Maske takıp, sosyal mesafeye uyarak sloganlar atan grup, 'Venera için adalet', 'Çocuklar anneyi istiyor', 'Venera için adalet istiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

'VENERA'NIN ÇOCUKLARINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'

Grup adına konuşan Dernek Başkanı İrem Tarı, "Venera Karakuş, eşinin uyuşturucu ve alkol kullanmasından dolayı boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldı. Ayrı bir evde çocuklarıyla beraber yaşamaya başladı. Eşi, çocuklarındaki anahtarı alarak gizlice eve girdi. Venera iş yerinden evine geldiğinde evinde dövdü. Venera'yı döverken kalp damar hastalığı sebebiyle öldü. Vücudunda uyuşturucu ve alkol çıktı ama Venera 3 aydır cezaevinde yatıyor. Venera için adalet istiyoruz. Venera'nın çocuklarına kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.