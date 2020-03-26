Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi - Son Dakika

Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi

11 dakika önce

Eski Adana AKP İl Başkanı Fikret Yeni, Koronavirüs yendiğini açıklayarak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüse geçen hafta eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de (51) yakalandı. Hastanede 1 hafta tedavi gören Yeni, virüsü atlatıp sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.

Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yayınlayan Yeni, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirtti.

"AZAMİ DERECEDE DİKKAT ETMELİYİZ"

Şuanda evinde tedavisine devam edildiğini açıklayan Fikret Yeni, "Tüm insanlığın mücadele ettiği Covid-19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde Covid-19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ TEDBİR KENDİMİZİ İZOLE ETMEK"

Yeni, "Hastalığı tecrübe etmiş birisi olarak uyarılara riayet etmenin öneminin altını çizmek istiyorum. En iyi tedbirin kendimizi izole etmek, sosyal mesafeyi korumak olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalı, sevdiklerimiz ve kendimiz için mutlaka evde kalmalıyız. Bu süreci ülke olarak birlik ve beraberlikle en başarılı şekilde aşacağımıza eminim. Unutmayalım; hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ve hiç bir sosyal aktivite sevdiklerimizden, ailemizden, yaşlılarımızdan, büyüklerimizden ve milletimizden daha fazla ehemmiyete sahip olamaz."

Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Fikret Yeni, Koronavirüs, AK Parti, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:17 

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