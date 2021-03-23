Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi - Son Dakika

Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi

23.03.2021 11:06
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ADANA'da 12 yıl boyunca tekstil sektöründe çalışan ve o yıllarda iş toplantıları için gidip geldiği Gaziantep'te tatlıcıları gezmeyi alışkanlık haline getiren Şimşek Korkmaz (35), yaklaşık 5 yıl önce mesleğini bırakıp tatlıcı olmaya karar verdi.

ADANA'da 12 yıl boyunca tekstil sektöründe çalışan ve o yıllarda iş toplantıları için gidip geldiği Gaziantep'te tatlıcıları gezmeyi alışkanlık haline getiren Şimşek Korkmaz (35), yaklaşık 5 yıl önce mesleğini bırakıp tatlıcı olmaya karar verdi. Adana'da açtığı küçük imalathanesinde kendi tarifi 'fıstık bombası' tatlısıyla dikkatleri üzerine çeken Korkmaz'ın közde pişirdiği bu tatlı, ilgi görmeye başladı.

Türkiye'de tatlı sektöründe birçok kent, yöreye özgü ürünleriyle farklı lezzetler sunarken, çeşitler de artıyor. Yeni lezzetlerden biri de yıllarca tekstil sektöründe çalışan Şimşek Korkmaz'ın Adana'da açtığı küçük imalathanesinde ürettiği 'fıstık bombası' oldu. Yaklaşık 12 yıl tekstil sektöründe çalışan ve bu süreçte sürekli olarak Gaziantep'e iş toplantılarına giden Korkmaz, burada tatlıcı dükkanlarını gezmeyi alışkanlık haline getirdi. Bu alışkanlığı bir süre sonra ilgiye dönüşen Korkmaz, radikal bir karar alarak 12 yıllık mesleğini bırakıp tatlıcı olmaya karar verdi. Oturduğu apartmanın altındaki 30 metrekarelik iş yerini kiralayan Korkmaz, burayı imalathaneye çevirdikten sonra üretime başladı. İlk olarak kadayıf çeşitleri yapan Korkmaz, daha sonra kendi tarifi olan közde pişirdiği fıstık bombası tatlısının tescilini alarak üretimi başladı. Fıstık bombasının kaliteli ve uygun fiyatlı bir tatlı olduğunu dile getiren Korkmaz, Adanalıların bu lezzeti sevdiğini söyledi.

YÜZDE 85 ORANINDA FISTIK İÇERİYORFıstık bombasının üzerinde çok çalıştığını ve çalışmaları tamamladıktan sonra tescillediğini kaydeden Korkmaz, tatlının fıstık oranı ve özel yağı nedeniyle maliyeti yüksek bir ürün olduğunu kaydetti. Tatlının yapımında tereyağının özü denilen sade yağı kullandıklarını belirten Korkmaz, bu yağın bahar aylarında yeşil otla beslenen koyunun sütünden elde edildiğini vurguladı. Gaziantep'te tatlıcıları gezerken neredeyse her gün içinden bir sesin bu işi yapması gerektiğini söylediğini belirten Korkmaz, tatlıcılığa başladığı için hiç pişman olmadığını kaydetti. Fıstık bombası ile işine farklı bir boyut kattığını ifade eden Korkmaz, "İnsanlar bu tatlıyı sevdi. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden müşterimiz var. Adana içerisinde bu tatlının tepsi fiyatı 75 liradır. Tepsinin içinde 8 adet bulunuyor. Biz bu işi çok sevdiğimizden ve hiçbir zaman ticari görmediğimizden fiyatı uygun tuttuk. Ailecek yaptığımız için işçi ve usta masrafımız da yok" dedi.'ADANA, MANGAL KENTİDİR DEDİK VE ONA GÖRE PİŞİRDİK'

Sipariş üzerine çalıştıklarını ve günde 160'a yakın fıstık bombası sattıklarını kaydeden Korkmaz, ivmelerini arttırdıkları bu süreçte fıstık bombasının taklitçilerinin de ortaya çıktığını belirtti. Her iyi ürünün taklidinin olacağını dile getiren Korkmaz, "Biz taklitleri görünce kendi kendimize 'müdahale etmeyelim, onlar da ekmek kazanıyor' dedik. Zaten ürünün formülü, reçetesi bizde. Bizim kullandığımız ham madde kaliteyi sağlıyor. Biz bunun fıstığını daha Barak Ovası'nda olgunlaşmadan koparıp yıl boyu stok yapıyoruz. Zaten her şeyden önce biz tatlımızı közde pişiriyoruz. Adanalıyız. 'Adana mangal kentidir' dedik ve ona göre pişirdik. Adana denilince akla duman, kömür gelir. Biz de tatlımızı bunla bağdaştırdık. Közde pişirince bambaşka bir tadı oldu" diye konuştu.


Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi
Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi

Gaziantep, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eski tekstilcinin közde pişirip sattığı 'fıstık bombası' tatlısına ilgi - Son Dakika


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