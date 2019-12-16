Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı - Son Dakika Spor

Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Adana'da 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' ve 'Yıldızlar Flöre Federasyonu Kupası' iki gün süren mücadelenin ardından son buldu.

Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı, System.String[]

Adana'da 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' ve 'Yıldızlar Flöre Federasyonu Kupası' iki gün süren mücadelenin ardından son buldu.


Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan 'Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası' ve 'Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyon Kupası'nda, ' Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun' illerinden 166 eskrimci piste çıkıp madalya ve kupa kazanmak için ter döktü.


Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Ilgın Güçlüer Sürekcigil ve Eskrim Adana İl Temsilcisi Kadir Atakan Akçay'ın elinden aldı.


14-15 Aralık genel madalya sonuçları şu şekilde oluştu:


Büyük Erkekler Kılıç


1-Enver Yıldırım (Anka GSK)


2-Muhammed Anasız (Eskişehir Demirspor Kulübü)


3-Emirhan Çiftci (Kastamonu Eskrim SK)


3-Murat Topgül (Anka GSK)


Büyük Kadınlar Kılıç


1- Emine Irmak Yücel (TED SK)


2-Berfin Nur Özarslan (Başkent Eskrim SK)


3-Delfinsu Aydoğan (Bursa ferdi)


3-Begüm Alkaya (Pars Eskrim GSK)


Yıldız Erkekler Flöre


1-Poyraz Tuncer (Altınyurt SK)


2-Can Alkış (Ankara ferdi)


3- Mustafa Burak Çufadar (AESK)


Yıldız Kızlar Flöre


1-Nazlı Ceren Alioğlu (Ankara ferdi)


2-Lal Ertün (Marmara Eskrim SK)


3-Alisa İsbir (Ankara ferdi) - ADANA

Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın
Erdoğan'ın "gerekirse kapatırız" dediği İncirlik Üssü hakkında neler biliyoruz? İncirlik'te nükleer silah var mı? Beş soruda İncirlik Üssü Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu Vatandaşın yeni partilerden beklentisi yok!

Son Dakika Haberleri
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Son Dakika Spor
16:03 Son Dakika | Galatasaray'la Emre Kılınç'la anlaştı - Son Dakika Spor
16:03 Başakşehir'in rakibi Lizbon'u tanıyalım - Son Dakika Spor
16:01 A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - 2 - Son Dakika Spor
15:58 A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - Son Dakika Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]