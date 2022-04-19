Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar - Son Dakika
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Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar

19.04.2022 21:52
Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Niyazi Göğer, Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerindeki oda yönetim kurulu üyelerine iftar verdi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Niyazi Göğer, Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerindeki oda yönetim kurulu üyelerine iftar verdi.

Göğer, Kozan'da bir restoranda yapılan iftarda, Kovid-19 nedeniyle bir süre toplu yemek programları düzenleyemediklerini, bu yıl ramazanda iftar vermenin nasip olduğunu belirtti.

Göğer, "7 Mayıs'ta seçimler var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birlik olarak tüm esnaflarımızın yanındayız." dedi.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Saimbeyli, İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar - Son Dakika
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