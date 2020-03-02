Adana ESOB'da Niyazi Göğer dönemi - Son Dakika
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Adana ESOB'da Niyazi Göğer dönemi

6 saat önce

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) olağanüstü genel kurulunda seçimi Başkan Niyazi Göğer kazandı.

Adana ESOB'da Niyazi Göğer dönemi, System.String[]

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) olağanüstü genel kurulunda seçimi Başkan Niyazi Göğer kazandı.


Ticaret Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda İl Ticaret Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilen Adana ESOB'un olağanüstü genel kurulu Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli Balo salonunda gerçekleştirildi. Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar'ın da katıldığı genel kurulda Divan Başkanlığını Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) Başkanı Talat Dinçer üstlendi.


Bakanlıkça genel kurul gündemine alınan maddelerin oylanmasının ardından başkanlık seçimine geçildi. Adana Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer ve mevcut Başkan Nihat Sözütek'in aday olduğu seçimde 561 delege oy kullandı. Delegelerin 288'inin oyunu alan Başkan Niyazi Göğer, Adana ESOB Başkanlığına seçilirken, Sözütek ise 266 oy aldı. 7 oy da geçersiz sayıldı.


Niyazi Göğer'in başkanlığındaki Adana ESOB'un yeni yönetim kurulu, Ünsal Perçin, Mehmed Güveloğlu, Süleyman Oğuz, Üzeyir Öztürk, İlhami Uygunsözlü, Tayfun Eker, Veysel Bulat ve Hacı Emin Ünal'dan oluştu.


Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından tebrikleri kabul eden Adana ESOB'un yeni Başkanı Niyazi Göğer, genel kurulda kendisine ve yönetimine verdikleri destekten ötürü delegelere teşekkür etti.


Seçimde kaybedenin olmadığını, kazanan tarafın ise esnaf ve sanatkarlar ile Adana'nın olduğunu belirten Başkan Göğer, tüm esnaf ve sanatkarların sorunları ile yakından ilgileneceklerini kaydetti. - ADANA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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