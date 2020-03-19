Adana ESOB'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle esnaf ve sanatkarların süreci fazla kayıp yaşamadan en hafif şekilde atlatacağını belirtti.

Göger, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde esnaf ve sanatkarları ilgilendiren son derece önemli kararların yer aldığını aktardı.

Esnafın desteklenmesine yönelik tedbirlerin ilerleyen günlerde artarak devam etmesini temenni eden Göger, şöyle devam etti:

"Alınan kararlar sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız süreci fazla kayıp yaşamadan en hafif şekilde atlatacaktır. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan kararlar yaşanılan sürecin, ekonomiye, piyasaya, üretime, istihdama olumsuz etkisini azaltması açısından son derece önemli. İstihdamın muhafazası, ekonomik büyümenin, üretim ve kalkınmanın sürdürülmesi için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alan, ekonomik tedbirleri genişleterek toplumun geneline yayan, virüsle birlikte oluşan kaygıları gidererek piyasalarda güveni tesis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine, esnaf ve sanatkarlarımız adına şükranlarımı sunuyorum."

Göger, pakette yer alan tüm ekonomik tedbirlerin esnaf ve sanatkarlara rahat bir nefes aldırdığını, piyasalarda yaşanan endişenin yerini güven ortamına bıraktığını kaydetti.