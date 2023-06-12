Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı

12.06.2023 22:29

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan 2 personelin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın 25 Mayıs'ta gerçekleştiği belirtilirken, kesimhanede işçi olarak görev yapan M.A.T. ve İ.G. isimli personellerin dananın kafasına cisimle vurdukları tespit edildi. Et ve Süt Kurumu ise olayla ilgili müfettiş görevlendirdiğini ve sorumluların işten çıkarıldığını açıklamıştı.

Öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında 25 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleri: 2 Personel Gözaltına Alındı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Skandal görüntülerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ve İ.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, M.A.T. ve İ.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleri: 2 Personel Gözaltına Alındı

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleri: 2 Personel Gözaltına Alındı

"HAYVANA ZULÜM YAPILIYOR"

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet'te yerinin olmadığını hatırlatarak, "Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvanseverler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleri: 2 Personel Gözaltına Alındı
Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleri: 2 Personel Gözaltına Alındı
Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleri: 2 Personel Gözaltına Alındı
Kaynak: AA
YORUMLAR (10)
  • Murat Adıyaman: Adanada belediyenin yaptıgı hastaneye tedaviye götürün bunları Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Murat Kara: Goruntude iki isci var yav o demir sopalar oranin demirbasi olmus bu durumu seyredenden,mudurune kadar degistirilmeli. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan Gökmen: Böylesi canilere, Kısas uygulanmalı.Bizleride ağlatmaya hiç hakları yoktur,bu canileri,aç ve susuz bırakacak,aynı işkencelere tabii tutacaksın.Kısasda Hayır Vardır. Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Et ve Süt Kurumu'nda hayvana şiddet uygulayan görevliye işten el çektirildi Et ve Süt Kurumu'nda hayvana şiddet uygulayan görevliye işten el çektirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Et ve Süt Kurumu, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarını tescil etti
19:43 Tüm sorular cevabını buldu! TFF, 2022-2023 sezonu için son kararı resmen ilan etti
19:22 Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi
19:18 İstifa etmesi istenen Kılıçdaroğlu'ndan manidar paylaşım: İnançla, kararlılıkla devam edeceğiz
18:49 CHP il başkanları değişim çağrısı yaptı
18:47 CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Değişim acil bir ihtiyaçtır
18:34 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar
18:29 Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu
18:12 Ankaragücü, Ali Sowe ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
18:08 Sezona damga vurmuştu! Ankaragücü, Ali Sowe hakkındaki kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 20:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement