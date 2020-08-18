ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI - Son Dakika

ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, koronavirüs vakaların artmasıyla birlikte sıcak yaz günlerinde klimayla serinleyenlerin evlerde 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymaları gerektiğini kaydetti.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, koronavirüs vakaların artmasıyla birlikte sıcak yaz günlerinde klimayla serinleyenlerin evlerde 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymaları gerektiğini kaydetti.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar denizlere akın ederken, evde kalanlar ise klimalarla serinlemeye çalışıyor. Tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışla birlikte değerlendirmelerde bulunan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, özellikle risk grubu başta olmak üzere serinlemek için klimayı tercih edenlerin evlerde dahi olsa sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları gerektiğine dikkat çekti. Ortam havasını evin tamamına dağıtan, hava hareketliliğini artıran klimaların, Covid-19 dahil pek çok viral hastalığın hızla yayılımında büyük etken olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kömür, "Klimaların açık olduğu ortamlarda sosyal mesafeye uymak çok daha önemli. Eğer kalabalıksa evde dahi sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak o ortamda bulunmalıyız" dedi.

'KLİMA BAKIMINA DİKKAT'

Klima kullanırken pandemi döneminde daha da dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kömür, "Yaz aylarında özellikle Adana gibi sıcak illerde klimaya ihtiyaç duymaktayız ve onlarsız yapamıyoruz. Kullanırken de dikkatli olmamız gerek. Şuan pandemi dönemindeyiz. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık, solunum yolu hastalığı klima aracılığıyla bulaşabilir. Klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Özellikle solunum yolu hastalığı olanlar klima ve filtrelerinin bakımına daha çok dikkat etmeleri gerekir. Klimalar açıkken sık sık odanın havalanması gerekiyor. Pencere ve kapıların karşılıklı açılarak ortam havasının temizlenmesi önemli" diye konuştu.

'KLİMA SOSYAL MESAFEYİ İHLAL EDİYOR'

Toplu taşımalarda da klima kullanılmasının ciddi tehlikeler oluşturabileceğini belirten Kömür, şunları söyledi:

"Otobüslerde de her ne kadar sosyal mesafeye uyarak otursalar da yolcular, klimanın açılmasıyla sosyal mesafe ihlal edilmiş oluyor. Çünkü klima inanılmaz bir hava hareketliliğine yol açmakta. Ortamda hasta biri varsa onun damlacıkları çok uzak mesafelere kadar ilerleyebiliyor. Bu ortamdaki virüsler dip-bucak yayılabiliyor. O nedenle toplu taşımalarda klima kullanılması ciddi tehlike oluşturabilir. Kişi, kalabalık olmayan ortamda kendi klimasını kullanıyorsa açabilir ama klimanın bakım ve temizliği ve ortamın havalandırılması şartlarını sağlamak koşuluyla. Böylelikle klimadan kaynaklanacak olumsuzlukları en aza indirebilir."

ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI

Balcalı Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 08:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI - Son Dakika
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