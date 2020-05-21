ADANA-Evi yanan aileye yardım eli - Son Dakika

Evi yanan aileye yardım eli

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangın nedeniyle evleri ve eşyaları kullanılamaz hale gelen bir çocuk sahibi Tülay-Esrafil Burnukel çiftine yardım sözü verdi.

Olay, 10 Mayıs Pazar günü Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki Canhan Apartmanı'nda meydana geldi. Gece yarısı mutfakta çıkan yangın 11'inci kattaki daireyi bir anda sardı. Kendilerini hemen dışarı atarak canlarını kurtaran Tülay-Esrafil Burnukel çifti ve oğulları itfaiyeyi aradı. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü ancak hem ev hem de içindeki tüm eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın karşı dairede de hasara neden oldu. İtfaiye raporunda yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Burnukel ailesi kardeşlerinin evine sığınırken, durumu öğrenen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yanan dairede incelemede bulundu. Tülay-Esrafil Burnukel ile birlikte, yanan daireye çıkan Başkan Soner Çetin gördükleri karşısında şok oldu. Başkan Soner Çetin, yangında can kaybı olmamasına şükretti. Talihsiz aileyi teselli eden Başkan Soner Çetin, 'Çok şükür size bir şey olmamış. Çok büyük geçmiş olsun. Siz hiç merak etmeyin, gerekenleri yapacağız. Biraz sabredin. Kaymakamımızla da görüşüp yapmamız gerekenleri görüşeceğiz. Sizleri bu mağduriyetten kurtaracağız' dedi. Başkan Soner Çetin, evin onarılması ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda söz vererek mümkün olan en kısa sürede çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi.

Tülay-Esrafil Burnukel çifti de kendilerine gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.