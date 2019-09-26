Son Dakika Haberleri: Adana evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı
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Adana evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

46 dakika önce

Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandıAdana'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

Adana'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Adliye'ye sevk edilen Hakem Z., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra eve baskın yapan polis ekipleri, 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Hakem Z. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakem Z., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adana evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
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