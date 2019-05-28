ADANA EVİNDE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

ADANA'da evinde uyuşturucu satan Soner E.,(33) yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, Soner E.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise, sigara paketi içine gizlenmiş 10 uyuşturucu hap ve 3 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile 700 lira para ele geçirildi.Emniyete götürülen Soner E. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.