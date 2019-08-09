Son Dakika Haberleri: ADANA 'FAL VE BÜYÜ' İDDİASIYLA DOLANDIRICILIĞA GÖZALTI
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ADANA 'FAL VE BÜYÜ' İDDİASIYLA DOLANDIRICILIĞA GÖZALTI

40 dakika önce

Adana'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen M.E.K. (53) yakalandı.

Adana'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen M.E.K. (53) yakalandı.
İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.E.K. isimli şüphelinin, çocuğu olmayan H.T.'den büyü yaptığını söyleyerek 6 bin 250 TL, H.Ç. isimli kadından da üzerinde büyü olduğu ve bozacağı yalanıyla 10 bin TL aldığını belirledi. Polis, M.E.K.'yi Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin, sorgusunda ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına gitmek isteyen İ.Ç.'den 3 bin TL, bedensel engelli bir kişiden de iyileştirme vaadiyle 3 bin TL aldığı ortaya çıktı.M.E.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
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