Adana Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün vefat eden babası Talat Terim (93) son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün vefat eden babası Talat Terim (93) son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Terim, babasının cenazesini hastane morgundan teslim alarak toprağa verileceği Asri Mezarlığı kadar cenaze aracıyla gitti. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 10 gün önce hastaneye yatırılan 3 çocuk babası Talat Terim, dün saat 08.50'de yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberi üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Adana'ya geldi. Talat Terim'in cenazesi bugün saat 11.30'da hastane morgundan Fatih Terim tarafından teslim alındı. Terim, babasının tabutunun taşındığı cenaze aracına bindi. Cenaze ilk olarak Talat Terim'in daha önce oturduğu Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada oturan yakınları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü. Talat Terim'in cenazesinin getirildiği Asri Mezarlık'ta polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık nedeniyle trafik kilitlendi.



TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN DE CENAZEYE GELDİ



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de beraberindeki TFF yöneticileriyle birlikte Talat Terim'in cenaze törenine katıldı. Asri Mezarlık'a gelen Yıldırım Demirören, Teknik Direktör Fatih Terim ile ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Talat Terim'in cenaze törenine ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Galatasaray Futbol Takımı yöneticileri, Galatasaray Takımı oyuncuları, yakınları ve çok sayıda Galatarasaray taraftarı katıldı.



GALATASARAY TAKIMI ADANA'YA GELDİ



Talat Terim'in Adana'daki cenazesine Galatasaray Futbol Takımı da katıldı. Sarı kırmızılı oyuncular babasını kaybeden Teknik Direktör Fatih Terim'i bu zor gününde yalnız bırakmakdı. Sarı kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler Galatasaray takım uçağı ile Adana'ya gelerek cenazeye katıldı. Talat Terim'in cenazesine katılmak için iş ve spor dünyasının önemli isimleri de Adana'ya geldi. Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, eski Milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Galatasaraylı eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan ve çok sayıda futbolcuda cenaze törenine katıldı.



ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇELENK GÖNDERDİ



Terim'in cenazesine çok sayıda kişi de çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Milletvekili Umut Oral, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sanatçı İbrahim Tatlıses, Teknik Direktör Bülent Uygun, Teknik Direktör Mustafa Denizli de bulunuyor.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Emre Akbaba 131 Gün Sonra Kadroda

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek