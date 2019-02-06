Son Dakika Haberleri: Adana Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi Vali Açıklaması

Adana Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi Vali Açıklaması

1 saat önce

Adana Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (3) VALİ AÇIKLAMASI(Tür: Yurt)

Adana Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (3) VALİ AÇIKLAMASI

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:49 Kaynak: DHA

Adana, Fatih Terim, Güncel
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