Adana Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi Vali Açıklaması
1 saat önce
Adana Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (3) VALİ AÇIKLAMASI(Tür: Yurt)
Adana Fatih Terim
'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (3) VALİ AÇIKLAMASI
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:49 Kaynak: DHA
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