Adana- Fatih Terim'in Hastanede Tedavi Gören Babası Talat Terim, Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Adana- Fatih Terim'in hastanede tedavi gören babası Talat Terim, yaşamını yitirdi(Tür: Yurt)
Adana- Fatih Terim'in hastanede tedavi gören babası Talat Terim, yaşamını yitirdi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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