ADANA Feke'de yağış etkili oldu
35 dakika önce
Feke'de yağış etkili olduAdana'nın Feke ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Feke
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
'de yağış etkili oldu Adana
'nın Feke ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde şiddetini artıran Yağmur sağanağa dönüştü ve hayatı olumsuz etkiledi. Mahalle içerisindeki birçok yol ulaşıma kapanırken ekili alanlardan çoğu ciddi oranda zarar gördü.
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı