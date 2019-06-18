Son Dakika Haberleri: ADANA Feke'de yağış etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

ADANA Feke'de yağış etkili oldu

35 dakika önce

Feke'de yağış etkili olduAdana'nın Feke ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Feke'de yağış etkili oldu
Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde şiddetini artıran Yağmur sağanağa dönüştü ve hayatı olumsuz etkiledi. Mahalle içerisindeki birçok yol ulaşıma kapanırken ekili alanlardan çoğu ciddi oranda zarar gördü.
ADANA Feke'de yağış etkili oldu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
Adana, Feke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA Feke'de yağış etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]