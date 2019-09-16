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Adana feke'de yıldırım düştü 5 inek telef oldu

21 dakika önce

Feke'de yıldırım düştü 5 inek telef olduAdana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 inek telef oldu.

Adana feke'de yıldırım düştü 5 inek telef oldu, System.String[]

Feke'de yıldırım düştü 5 inek telef oldu

Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 inek telef oldu.

Feke'nin Kazancı Mahallesi ve çevresinde dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında düşen yıldırım düştü. Açık arazide otlarken yıldırımın isabet ettiği Mehmet Akkaya'ya ait 3 inek ve Mehmet Nuri Akkaya'ya ait 2 inek telef oldu.

Adana, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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