Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü - Son Dakika
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Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü

24.03.2022 16:30
Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü

Adana Fenerbahçeliler Derneği, 500 ilkokul öğrencisini tiyatroya götürdü.

Adana Fenerbahçeliler Derneği, 500 ilkokul öğrencisini tiyatroya götürdü.

Sevgi evlerinde kalan ve çeşitli ilkokullarda eğitim gören çocuklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelenen "Ayakkabıcı ve Sevimli Elfler" adlı oyunu izledi.

Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nuh Korhan Kadıoğlu, çocukların hayatlarında bir farklılık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Öğretmenler, Kadıoğlu'na teşekkür etti.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçeliler Derneği, Tiyatro, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü - Son Dakika


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