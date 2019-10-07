Son Dakika Haberleri: Adana festivalde yüreğir belediyesi standı doldu taştı
Son Dakika Güncel Adana festivalde yüreğir belediyesi standı doldu taştı

Adana festivalde yüreğir belediyesi standı doldu taştı

52 dakika önce

Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Yüreğir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Yüreğir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Kültür Evleri deneysel mutfağında üretilen sürpriz lezzetlerle festivale katılan Yüreğir Belediyesi'nin standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Sıkma, ayran, Adana'nın yöresel tatları ve sürpriz lezzetlerin de ücretsiz dağıtıldığı Yüreğir Belediyesi standında ikramları tadan ve hoparlörden yükselen müziklerle gönüllerince eğlenen vatandaşlar Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür ettiler. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'mızın marka değeri için müthiş bir organizasyon oldu. Biz de Kültür Evleri deneysel mutfağımızdan çok özel lezzetlerle festivalde yerimizi aldık. Standımızın önü bayram yeri gibiydi. Bize gösterdikleri yoğun ilgi için tüm hemşerilerimize, uzaktan yakından gelen bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyor, emeği olan herkesi kutluyorumdedi.

Adana festivalde yüreğir belediyesi standı doldu taştı

Yüreğir, Akdeniz, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:16 Kaynak: DHA
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