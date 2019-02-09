Son Dakika Haberleri: Adana Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Adana Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı

14 dakika önce

Fetö hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandıAdana'da, FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

Fetö hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da, FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaparken, bir kişiyi 'şüphe' üzerine durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Polis, Hünkar K. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu fark edince şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. olduğu ortaya çıktı. Soner O, cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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