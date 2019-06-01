Son Dakika Haberleri: ADANA FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi
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ADANA FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi

1 saat önce

FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildiAdana'da FETÖPDY soruşturma kapsamında gözaltına 27 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi
Adana'da FETÖPDY soruşturma kapsamında gözaltına 27 asker adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 28 Mayıs'ta FETÖPDY terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik şafak baskına yaptı. Adana merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 20'si muvazzaf toplam 27 şüpheli asker hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında hava, deniz, jandarma ve kara kuvvetleri'nde görev yapan 3 üsteğmen, 1 teğmen, 2 yüzbaşı, 16 astsubay ve 5 uzman çavuşun ankesörlü telefonlardan örgütsel haberleşme kurdukları saptandı.
Emniyete götürülen 27şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADANA FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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